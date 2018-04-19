«Тектоническую бомбу» замедленного действия обнаружили на западе США

Вашингтон, 19 апреля. Эксперты Геологической службы США обнаружили на западном побережье страны «тектоническую бомбу» замедленного действия.

Как сообщает РИА Новости, со ссылкой Los Angeles Times, речь идет о тектоническом разломе, который с высокой вероятностью в ближайшие десятилетия станет эпицентром землетрясения.

Специалисты выяснили, что в случае семибалльного землетрясения погибнут сотни человек. При этом в результате повреждения газопроводов возникнут пожары, которые уничтожат более 150 тысяч домов, оставив без крова почти полмиллиона жителей.

В целом же, по данным экспертов Геологической службы, 83 километровый разлом проходит через область в районе залива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек.