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США активизируют поставки оружия за рубеж под предлогом международных обязательств
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    США активизируют поставки оружия за рубеж под предлогом международных обязательств

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    США активизируют поставки оружия за рубеж под предлогом международных обязательств

    Вашингтон, 19 апреля. Американское правительство собирается задействовать все свои ресурсы для активизации поставок вооружений и техники в другие страны, однако при этом Вашингтон якобы будет соблюдать свои международные обязательства относительно нераспространения. Данные положения закреплены в президентском меморандуме, который будет подписан в скором времени.

    По словам представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, в данном меморандуме указаны «структура и рамки», в соответствии с которыми будут изучаться поставки американского оружия, в том числе в коммерческой сфере или при передаче другим государствам, передает ТАСС.

    Меморандум вводит политику для исполнительной власти и предусматривает, чтобы обсуждение всех поставок обязательно осуществлялось с учетом интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, экономической безопасности страны и инновационных технологий, укрепления отношений, соблюдая международные законы и обязательства США в области нераспространения, рассказал источник.

    Автор: Дана Балан
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