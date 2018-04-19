США активизируют поставки оружия за рубеж под предлогом международных обязательств

Вашингтон, 19 апреля. Американское правительство собирается задействовать все свои ресурсы для активизации поставок вооружений и техники в другие страны, однако при этом Вашингтон якобы будет соблюдать свои международные обязательства относительно нераспространения. Данные положения закреплены в президентском меморандуме, который будет подписан в скором времени.

По словам представителя Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме, в данном меморандуме указаны «структура и рамки», в соответствии с которыми будут изучаться поставки американского оружия, в том числе в коммерческой сфере или при передаче другим государствам, передает ТАСС.

Меморандум вводит политику для исполнительной власти и предусматривает, чтобы обсуждение всех поставок обязательно осуществлялось с учетом интересов национальной безопасности Соединенных Штатов, экономической безопасности страны и инновационных технологий, укрепления отношений, соблюдая международные законы и обязательства США в области нераспространения, рассказал источник.