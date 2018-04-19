Названы цитаты знаменитых людей, которые они на самом деле не говорили
Москва, 19 апреля. Business Insider опубликовал четыре цитаты знаменитых людей, которые они на самом деле не говорили. На это обращает внимание Deita.ru.
Во-первых, это касается фразы «и ты, Брут?», приписываемую Гаю Юлию Цезарю. Однако римский биограф Транквилл сказал, что последние слова Цезаря могли быть еще более печальны. Он сообщает, что Цезарь, возможно, сказал: «Ты тоже, дитя мое?».
Во-вторых, это цитата «цель оправдывает средства», которую якобы сказал итальянский дипломат Никколо Макиавелли. Однако политический трактат на самом деле не содержит этого конкретного высказывания.
В-третьих, фраза «я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать», которую вроде как сказал Вольтер. Однако эта знаменитая фраза в действительности дошла до нас от биографа Вольтера, историка начала 20 века Эвелин Беатрис Холл.
В-четвертых, это фраза «ложь успевает обойти полмира, пока правда надевает штаны», которую приписывают сразу Томасу Джефферсону, Марку Твену, Уинстону Черчиллю, Энну Лэндерсу. В оригинале фраза звучит так: «Ложь может обойти полмира, пока правда надевает обувь».