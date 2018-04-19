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СМИ сообщили о подготовке очередных провокаций боевиков с химоружием в Сирии
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    СМИ сообщили о подготовке очередных провокаций боевиков с химоружием в Сирии

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    СМИ сообщили о подготовке очередных провокаций боевиков с химоружием в Сирии

    Дамаск (Сирия), 19 апреля. Боевики запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры» и ССА готовят в Сирии очередные провокации с химическим оружием.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военно-дипломатический источник, по данным которого «химические атаки» станут предлогом для наступления на позиции правительственных сил.

    «Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии», — заявили источник.

    В планах боевиков – совместная атака на САА в трех южных провинциях САР. При этом Соединенные Штаты не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь».

    «Для наступления «Джабхат ан-Нусра» и формирования ССА насчитывают более 12 тысяч боевиков, а также сотни единиц техники, десятки полевых орудий и систем залпового огня», — уточнил источник.

    Автор: Константин Терехов
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