Дамаск (Сирия), 19 апреля. Боевики запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры» и ССА готовят в Сирии очередные провокации с химическим оружием.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на военно-дипломатический источник, по данным которого «химические атаки» станут предлогом для наступления на позиции правительственных сил.

«Конечной целью спланированной операции является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования, по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии», — заявили источник.

В планах боевиков – совместная атака на САА в трех южных провинциях САР. При этом Соединенные Штаты не борются с боевиками и поставляют в контролируемые ими районы «гумпомощь».