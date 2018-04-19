СК РФ получил данные о происхождении вещества, использованного против Скрипалей

Москва, 19 апреля. Следственный комитет России получил данные о происхождении использованного против Скрипалей вещества.

Как сообщает «Газета.ru», об этом заявила официальный представитель следственного комитета России Светлана Петренко, правда, не раскрыв каких-либо деталей, кроме непосредственно факта получения.

«Следствие также располагает сведениями, полученными от экспертов, по поводу происхождения и действия нервнопаралитического вещества, которым, по версии Великобритании, были отравлены Скрипали», — цитирует Петренко «Интерфакс».

Напомним, что Сергей и Юлия Скрипали были госпитализированы в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом. Лондон, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на РФ.