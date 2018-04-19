Меркель будет просить Трампа освободить ФРГ от жестких санкций против РФ — WSJ

Берлин, 19 апреля. На предстоящей в конце апреля встрече Ангелы Меркель с Дональдом Трампом, немецкий канцлер будет просить президента США освободить ФРГ от жестких санкций против России.

Как сообщают «Известия», об этом пишет The Wall Street Journal. Также, по данным американского издания, о том же самом намерен просить власти США министр финансов Германии Олаф Шольц во время визита в Вашингтон.

Что примечательно, и федеральный канцлер, и глава Минфина ФРГ намерены просить не за какие-то отдельные компании, а за весь немецкий бизнес, который оказывает гигантское давление на Кабмин Германии.

Как напоминает «Газета.ru», накануне Дональд Трамп рассказал, когда решится на введение новых санкций против России, сообщив, что «мы введем санкции, как только они действительно этого заслужат».