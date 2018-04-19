Эксперт рассказал, зачем России новая классификация бриллиантов

Москва, 19 апреля. Генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин рассказал, зачем России новая классификация бриллиантов.

«Необходимость возникла в связи с тем, что наше государство намерено увеличивать долю экспорта ограненных бриллиантов и сокращать долю экспорта сырых алмазов. То есть экспортировать продукцию с более высокой добавленной стоимостью», — цитирует Уткина Deita.ru.

При этом, как пояснил эксперт, сегодня России приблизительно экспортирует сырых алмазов на общую сумму 3,5 - 4 млрд долларов, и всего лишь на 450-480 млн - ограненных бриллиантов.

«Стоит задача увеличения в ближайшие годы экспорта несырьевых товаров в два раза (бриллиант является несырьевым товаром, алмазы – сырьевым); для того, чтобы увеличить этот экспорт, нужно чтобы на западных рынках с нами разговаривали на одном языке», — добавил гендиректор гильдии.

И вот именно для того, чтобы «говорить на одном языке» и возникла необходимость ввести новую квалификацию бриллиантов. С тем, чтобы зарубежный потребитель понимал, с чем ему работать.