Меню
Весь мир
Небензя просит пояснить заявления Британии о причастности РФ к «делу Скрипалей»
Политика
СМИ рассказали, как воинственную Хейли Трампу пришлось «дернуть за поводок»
Следующая новость
Загрузка...

    Небензя просит пояснить заявления Британии о причастности РФ к «делу Скрипалей»

    1099

    Небензя просит пояснить заявления Британии о причастности РФ к «делу Скрипалей»

    Нью-Йорк, 19 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя просит пояснить заявления Британии о причастности России к «делу Скрипалей».

    «Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда?», — заявил  дипломат.

    «Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это сове расследование?», — резюмировал Василий Небензя.

    Как напоминает «Газета.ru», ранее российский постпред заявил, что Москва направила Великобритании 47 вопросов, касающихся инцидента в Солсбери, но получила лишь частичные ответы только на два из них.

    Добавим, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию.
     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

    Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

    5:26   19 Апреля 2018
    1352
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    879
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    1854
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    499