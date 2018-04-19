Небензя просит пояснить заявления Британии о причастности РФ к «делу Скрипалей»

Нью-Йорк, 19 апреля. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя просит пояснить заявления Британии о причастности России к «делу Скрипалей».

«Просим британскую сторону внести ясность. Заявление Даунинг-стрит о якобы причастности России к инциденту в Солсбери это попытка оказать политическое давление на следствие или окончательные выводы расследования Скотланд-ярда?», — заявил дипломат.

«Или это нормально в рамках британской правовой системы, когда правительство назначает виновных, а следственные органы затем подгоняют под это сове расследование?», — резюмировал Василий Небензя.

Как напоминает «Газета.ru», ранее российский постпред заявил, что Москва направила Великобритании 47 вопросов, касающихся инцидента в Солсбери, но получила лишь частичные ответы только на два из них.

Добавим, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию.

