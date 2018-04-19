Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

Дамаск (Сирия), 19 апреля. Военно-дипломатический источник сообщил, что боевики запрещенной в РФ «Джабхат ан-Нусры» и ССА расширяют подконтрольные территории на юге САР, чтобы создать там автономию под патронажем США.

Как сообщает РИА Новости, по данным источника боевики хотят скоординировать атаку на правительственные силы во трех южных провинциях Сирии. Поводом для этого станут якобы нарушения САА режима деэскалации или провокации с «химией».

«В течение последних недель серьезно обостряется обстановка на юге Сирии. Вопреки заявлениям американцев, в долине реки Ярмук основные роли сегодня играют не только ССА, но и запрещенные в РФ «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ»1, — сообщил детали собеседник агентства.

По данным источника, боевики планируют начать одновременное наступление на позиции правительственных сил для захвата городов Даръа и Эль-Баас, а также прилегающих районов.

«Поводом для наступления как всегда послужат заявления боевиков о якобы нарушении режима деэскалации правительственными войсками. Для усиления эффекта возможно и проведение очередных провокаций с «химией» якобы против мирного населения», — рассказал собеседник.

В заключении источник добавил, что «конечной целью является захват и создание под патронажем США автономного от Дамаска территориального образования по аналогии с территориями, контролируемыми СДС на северо-востоке Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.