Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты — СМИ

Дамаск (Сирия), 19 апреля. Две неразорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты были переданы сирийскими военными российским коллегам.

Информацию об этом распространил ТАСС, ссылаясь на источник в министерстве обороны Сирийской Арабской Республике.

«Две крылатые ракеты […] были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии […] были переданы русским военным. Эти ракеты вчера были отправлены самолетом в Россию», — сообщил собеседник агентства.

Добавим, что ТАСС не располагает официальным подтверждением российской стороны предоставленной источником информации

Как напоминает «Газета.ru», ночь с пятницы на субботу США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет, большую часть которых сбили сирийские ПВО.

Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни военные эксперты из России, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.

