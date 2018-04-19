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Депутат предложил наказывать беременных за употребление табака и алкоголя
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    Депутат предложил наказывать беременных за употребление табака и алкоголя

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    Депутат предложил наказывать беременных за употребление табака и алкоголя

    Петербург, 19 апреля. Ввести штрафы для курящих и употребляющих алкоголь беременных женщин предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

    Как сообщают «Известия», региональный парламентарий подготовил законопроект, в котором прописано наказание для будущих мам: в случае, если их поймают с сигаретой или рюмкой в руках, женщинам предстоит заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

    Кроме того, согласно законопроекту, за продажу табака и алкоголя беременным предусматривается штраф до 50 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

    Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.
     

    Автор: Константин Терехов
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