Депутат предложил наказывать беременных за употребление табака и алкоголя

Петербург, 19 апреля. Ввести штрафы для курящих и употребляющих алкоголь беременных женщин предложил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров.

Как сообщают «Известия», региональный парламентарий подготовил законопроект, в котором прописано наказание для будущих мам: в случае, если их поймают с сигаретой или рюмкой в руках, женщинам предстоит заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, согласно законопроекту, за продажу табака и алкоголя беременным предусматривается штраф до 50 тыс. рублей для физлиц, для должностных лиц — до 200 тысяч, для юридических лиц — до 1 млн рублей.

Пакет законопроектов в ближайшее время будет внесен на рассмотрение законодательного собрания Ленинградской области.

