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Купюру номиналом ноль евро с портретом Маркса выпустили в Германии
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    Купюру номиналом ноль евро с портретом Маркса выпустили в Германии

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    Купюру номиналом ноль евро с портретом Маркса выпустили в Германии

    Берлин, 19 апреля. В немецком городе Трир выпустили купюры номиналом ноль евро, на которых размещен портрет Карла Маркса.

    Как сообщает URA.RU, в родном для Маркса городе выпуск сувенирных денег приурочили к 200-летию со дня рождения немецкого философа. Купить «нулевой» евро можно за три евро.

    По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии». В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража, — сообщает «Газета Кемерова».

    Автор: Константин Терехов
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