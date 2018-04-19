Купюру номиналом ноль евро с портретом Маркса выпустили в Германии

Берлин, 19 апреля. В немецком городе Трир выпустили купюры номиналом ноль евро, на которых размещен портрет Карла Маркса.

Как сообщает URA.RU, в родном для Маркса городе выпуск сувенирных денег приурочили к 200-летию со дня рождения немецкого философа. Купить «нулевой» евро можно за три евро.

По словам представителя компании, тираж «разошелся по всему миру — от Латинской Америки до Австралии». В туристической компании уже анонсировали выпуск нового тиража, — сообщает «Газета Кемерова».