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Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины
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    Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины

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    Эксперт прокомментировал обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины

    Киев, 19 апреля. Украинский политолог Олег Соскин в эфире Национальной службы новостей прокомментировал обращение покинувших Крым офицеров ВМС Украины.

    «Люди, которые не остались в Крыму, потеряли все. Порошенко лично обещал, что они получат компенсацию. […] Порошенко — лжец. […] Люди доведены до отчаяния, потому что цены растут, люди с 2014 года потратили все запасы денег», — цитирует эксперта RT.

    Как напоминает «Газета.ru», группа покинувших четыре года назад Крым офицеров ВМС Украины обратилась к Порошенко с просьбой предоставить им квартиры взамен оставленных на российском полуострове.

    Военные рассчитывают, что президент Украины решит их проблему и не будет «подталкивать» военнослужащих после отставки возвращаться в Крым и принимать гражданство России для решения квартирного вопроса.

    Как считает Олег Соскин, если украинские граждане будут возвращаться и просить получения гражданства Российской Федерации, для Порошенко это станет серьезным репутационным ударом накануне выборов.

    Автор: Константин Терехов
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