Меню
Украина
Эксперт рассказал о политических амбициях украинского премьера Гройсмана
Экономика
Эксперт рассказал, зачем России новая классификация бриллиантов
Следующая новость
Загрузка...

    Эксперт рассказал о политических амбициях украинского премьера Гройсмана

    181

    Эксперт рассказал о политических амбициях украинского премьера Гройсмана

    Киев, 19 апреля. Политолог Виктор Небоженко в эфире телеканала Ukrlife.TV рассказал о политических амбициях украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

    «Его лично назначил Порошенко, он выбрал самого маленького, мирного. […] За Гройсманом не было никакой политической силы, за ним не было мощной мафии и так далее. Порошенко сделал его премьер-министром, и тот шесть раз в день бегал к нему за советом, всё было хорошо», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

    Однако, продолжает Небоженко, в какой-то момент, что называется – все пошло не так. Гройсман понял, что «лишь внешне выполняет функции» второго человека в стране. При этом, не имея никаких рычагов влияния.

    «Постепенно формировалось собственное позиционирование, обида, жадность — «как такие огромные потоки, а я к этому не имею отношения, я принимаю решения, а эти они не выполняются, а ведь мой рейтинг падает?». Это все было до тех пор, пока он не нашел другую обиженную силу в лице «Народного фронта», — объяснил политолог причины раздора между Порошенко и Гройсманом.

    Небоженко считает, что данный случай – из рук вон выходящий. Гройсман пришел в большую политику, будучи, по сути, никем, не имея за плечами поддержу. И эту самую поддержку он нашел, когда находился на посту. А хотя, как правило, все бывает по-другому.

    «На самом деле, большое количество депутатов и такая мощная сила, как «Народный фронт», я имею в виду не по рейтингу, а по политическим ресурсам, она не хочет иметь дело с Порошенко, а хочет иметь дело с Гройсманом», — резюмировал политолог.

     

    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

    Сирия: боевики готовятся создать на юге страны автономию под патронажем США — источник

    5:26   19 Апреля 2018
    77
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    724
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    1556
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    416