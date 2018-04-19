Эксперт рассказал о политических амбициях украинского премьера Гройсмана

Киев, 19 апреля. Политолог Виктор Небоженко в эфире телеканала Ukrlife.TV рассказал о политических амбициях украинского премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Его лично назначил Порошенко, он выбрал самого маленького, мирного. […] За Гройсманом не было никакой политической силы, за ним не было мощной мафии и так далее. Порошенко сделал его премьер-министром, и тот шесть раз в день бегал к нему за советом, всё было хорошо», — цитирует эксперта «ПолитНавигатор».

Однако, продолжает Небоженко, в какой-то момент, что называется – все пошло не так. Гройсман понял, что «лишь внешне выполняет функции» второго человека в стране. При этом, не имея никаких рычагов влияния.

«Постепенно формировалось собственное позиционирование, обида, жадность — «как такие огромные потоки, а я к этому не имею отношения, я принимаю решения, а эти они не выполняются, а ведь мой рейтинг падает?». Это все было до тех пор, пока он не нашел другую обиженную силу в лице «Народного фронта», — объяснил политолог причины раздора между Порошенко и Гройсманом.

Небоженко считает, что данный случай – из рук вон выходящий. Гройсман пришел в большую политику, будучи, по сути, никем, не имея за плечами поддержу. И эту самую поддержку он нашел, когда находился на посту. А хотя, как правило, все бывает по-другому.