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Крым может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ РФ
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    Крым может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ РФ

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    Крым может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ РФ

    Симферополь, 19 апреля. Керченский завод «Залив» в обозримом будущем может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России.

    Как сообщают «Известия», предприятие, которое специализировалось на ремонте гражданских судов, в перспективе сможет чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов. Так, уже в этом месяце «Залив» приступил к ремонту кораблей Черноморского флота.

    Эксперты отмечают, что главное преимущество крымского завода — технология изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магнитных сплавов, которые широко используются при строительстве военных кораблей.

    Так, предприятие из Керчи уже получило первый серьезный контракт от ВМФ РФ. Завод «Залив» примет участие в ремонте большого десантного корабля проекта 775 «Ямал», который получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.

    Автор: Константин Терехов
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