Крым может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ РФ

Симферополь, 19 апреля. Керченский завод «Залив» в обозримом будущем может стать одной из главных ремонтных площадок для ВМФ России.

Как сообщают «Известия», предприятие, которое специализировалось на ремонте гражданских судов, в перспективе сможет чинить суда Балтийского и Северного флотов, которые могли бы заходить в Крым во время дальних походов. Так, уже в этом месяце «Залив» приступил к ремонту кораблей Черноморского флота.

Эксперты отмечают, что главное преимущество крымского завода — технология изготовления и ремонта конструкций из алюминиево-магнитных сплавов, которые широко используются при строительстве военных кораблей.

Так, предприятие из Керчи уже получило первый серьезный контракт от ВМФ РФ. Завод «Залив» примет участие в ремонте большого десантного корабля проекта 775 «Ямал», который получил повреждения в Эгейском море, столкнувшись с сухогрузом.