Депутат назвал спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях хулиганством

Москва, 19 апреля. Депутат нижней палаты российского парламента Леонид Левин назвал спам-атаку на аккаунты Государственной Думы в социальных сетях хулиганством.

«Те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счет нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователя», — заявил глава комитета по информационной политике РИА Новости.

«Известия» накануне вечером сообщили, что официальные аккаунты ГД в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter подверглись массовой спам-атаке. Как рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, атака началась в семь вечера по Москве.

За час количество посещений выросло более чем на 20 тысяч, а в комментариях появлялось около тысячи спам-сообщений в минуту. При этом страницы продолжали работать в штатном режиме.