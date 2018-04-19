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Депутат назвал спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях хулиганством
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    Депутат назвал спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях хулиганством

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    Депутат назвал спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях хулиганством

    Москва, 19 апреля. Депутат нижней палаты российского парламента Леонид Левин назвал спам-атаку на аккаунты Государственной Думы в социальных сетях хулиганством.

    «Те, кто этим занимается, пытаются привлечь к себе внимание за счет нарушения нормального режима взаимодействия граждан с федеральным парламентом и затруднения получения пользователя», — заявил глава комитета по информационной политике РИА Новости.

    «Известия» накануне вечером сообщили, что официальные аккаунты ГД в соцсетях «ВКонтакте» и Twitter подверглись массовой спам-атаке. Как рассказали в пресс-службе нижней палаты парламента, атака началась в семь вечера по Москве.

    За час количество посещений выросло более чем на 20 тысяч, а в комментариях появлялось около тысячи спам-сообщений в минуту. При этом страницы продолжали работать в штатном режиме.

    Автор: Константин Терехов
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