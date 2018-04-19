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Трамп рассказал, когда решится на введение новых санкций против России
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    Трамп рассказал, когда решится на введение новых санкций против России

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    Трамп рассказал, когда решится на введение новых санкций против России

    Вашингтон, 19 апреля. Американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами рассказал, когда решится на введение новых санкций против России.

    Как передает РИА Новости, вопрос на злободневную тему прозвучал на специально организованной пресс-конференции, главная тема которой – подведение итогов переговоров глав США и Японии.

    «Мы введем санкции, как только они (Россия – ред.) действительно этого заслужат», — буквально дословно, коротко, но оттого совсем не емко, заявил Дональд Трамп, отвечая на один из вопросов.

    Как напоминает «Газета.ru», ранее хозяин Белого дома также кратко рассказал о своем «жестком» отношении к России, отметив, что «нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп».

    Автор: Константин Терехов
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