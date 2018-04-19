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Роскомнадзор запросил Cambridge Analytica информацию о сборе личных данных граждан РФ
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    Роскомнадзор запросил Cambridge Analytica информацию о сборе личных данных граждан РФ

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    Роскомнадзор запросил Cambridge Analytica информацию о сборе личных данных граждан РФ

    Москва, 19 апреля. В конце прошлой недели Роскомнадзор направил запрос в британскую компанию Cambridge Analytica о сборе личных данных граждан РФ.

    Как сообщают «Известия», со ссылкой на РБК, специалистам российского надзорного ведомства необходимо точно знать, был ли факт возможного сбора персональных данных пользователей из России социальной сети Facebook.

    «Ответ на запрос пока не поступил. Информацией о конкретных фактах сбора данных пользователей российских соцсетей Роскомнадзор не располагает», — сообщил представитель ведомства.

    Как напоминает «Газета.ru», ранее Facebook сообщила, что данные 87 миллионов пользователей социальной сети, в основном в Соединенных Штатах, были ошибочно переданы Cambridge Analytica. 

    Автор: Константин Терехов
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