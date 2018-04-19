СМИ сообщили о страхах британских военных перед подводными дронами России

Лондон, 19 апреля. По мнению западных журналистов, британские высокопоставленные военные чины испытывают страх перед российскими подводными роботами.

Как сообщает RT, большая заметка на тему вышла на днях на страницах издания The National Interest. По мнению авторов статьи, британские эксперты считают что, российские дроны могут нанести непоправимый ущерб армии и экономики, как Британии, так и других государств.

«По мере усовершенствования и распространения необитаемых подводных аппаратов, для этих роботов открываются новые горизонты, и они смогут с минимальными затратами скрытно прослушивать подводные кабели или уничтожать их, предупреждают эксперты», — предупреждают журналисты.

Так, официальные лица королевства в кулуарных и публичных разговорах предостерегают о том, что Кремль может скрытно нанести удар по подводным кабелям и причинить тем самым «непоправимый ущерб». В частности, об этом говорит главный маршал авиации Стюарт Пич.

«97% глобальных коммуникаций, а также ежедневные финансовые операции на 10 триллионов долларов осуществляются через кабели, проложенные глубоко на дне океана. Они являются незаменимым элементом инфраструктуры нашего времени, но недостаточно защищены и будут крайне уязвимы в случае морской или наземной атаки», — ранее сообщалось в докладе аналитического центра Policy Exchange.

При этом, журналисты не преминули вспомнить, как в 70-х годах прошлого столетия за подобным интересом к чужим глубоководным кабелям были застуканы США. Так, в 1971 году американская подводная лодка проникла в Охотское море и установила подслушивающее устройство на советской линии связи.