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Трамп рассказал, насколько «жестко» относится к России
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    Трамп рассказал, насколько «жестко» относится к России

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    Трамп рассказал, насколько «жестко» относится к России

    Вашингтон, 19 апреля. Президент США на пресс-конференции во Флориде рассказал журналистам о своем «жестком» отношении к России.

    Как передает РИА Новости, вопрос на тему поступил во время общения хозяина Белого дома с репортерами, на котором подводились итоги переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

    «Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — буквально следующее заявил американский президент, правда, не став далее комментировать, что же он такое имел в виду.

    При этом, как напоминает «Газета.ru», ранее представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.

    Автор: Константин Терехов
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