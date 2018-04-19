Трамп рассказал, насколько «жестко» относится к России

Вашингтон, 19 апреля. Президент США на пресс-конференции во Флориде рассказал журналистам о своем «жестком» отношении к России.

Как передает РИА Новости, вопрос на тему поступил во время общения хозяина Белого дома с репортерами, на котором подводились итоги переговоров с японским премьер-министром Синдзо Абэ.

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — буквально следующее заявил американский президент, правда, не став далее комментировать, что же он такое имел в виду.

При этом, как напоминает «Газета.ru», ранее представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.