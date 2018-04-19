SpaceX запустила ракету со спутником NASA для поиска экзопланет

Вашингтон, 19 апреля. С мыса Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 со спутником НАСА, который предназначен для поиска экзопланет за пределами Солнечной системы.

Как сообщает «Газета.ru», старт ракеты, который по первоначальным планам должен был состояться ранее на неделе, был дан в 01:51 по Москве. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени.

По словам специалистов, спутник TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), который в космических кругах прозвали «охотником за планетами», должен стать новым шагом в поиске планет, подобных Земле, за пределами нашей системы.