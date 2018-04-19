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Трамп отменит встречу с Ким Чен Ыном, если не сочтет ее успешной
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    Трамп отменит встречу с Ким Чен Ыном, если не сочтет ее успешной

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    Трамп отменит встречу с Ким Чен Ыном, если не сочтет ее успешной

    Вашингтон, 19 апреля. Американский президент Дональд Трамп отменит встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если будет казаться, что она пройдет успешно. Об этом Трамп заявил по итогам встречи с японским премьер-министром Синдзе Або.

    «Мы хотим успешной встречи, если нам не будет казаться, что она будет успешной, ее не будет», – сказал Трамп, выступая на пресс-конференции по итогам встречи.

    Ранее стало известно, что лидер КНДР Ким Чен Ын передал Дональду Трампу через представителей Южной Кореи устное предложение о проведении встречи, президент США его принял, отметив, что встреча должна состояться до конца мая.

    На вопрос журналистов, где он планирует провести встречу с лидером Северной Кореи, Трамп коротко ответил: «Пять мест». При этом он не стал уточнять, в каких городах возможна встреча.

    Автор: Антон Зарубин
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