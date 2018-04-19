Меню
Украина
Семья начштаба ВМС Украины получила российские паспорта
Общество
Депутат назвал спам-атаку на аккаунты Госдумы в соцсетях хулиганством
Следующая новость
Загрузка...

    Семья начштаба ВМС Украины получила российские паспорта

    666

    Семья начштаба ВМС Украины получила российские паспорта

    Киев, 19 апреля. Начальник штаба и первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Роман Гладкий был отстранен от своей должности из-за наличия у его жены российского гражданства.

    Сообщается, что Гладкого подозревают в связах с Россией через его семью. Его жена и дочь в 2014-2015 году проживали в Крыму и получили российские паспорта. Отмечается, что дочь украинского офицера занималась спортом в клубе ЦСКА.

    По данным СМИ, Гладкому могут грозить весьма серьезные обвинения. Окончательное решение в его отношении пока не принято, однако сам Гладкий отстранен от должности на время служебного расследования. Кроме того, следователи проверят его причастность к возможным финансово-экономическим нарушениям.

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    643
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    1424
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    365
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    6940