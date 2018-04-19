Семья начштаба ВМС Украины получила российские паспорта

Киев, 19 апреля. Начальник штаба и первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Роман Гладкий был отстранен от своей должности из-за наличия у его жены российского гражданства.

Сообщается, что Гладкого подозревают в связах с Россией через его семью. Его жена и дочь в 2014-2015 году проживали в Крыму и получили российские паспорта. Отмечается, что дочь украинского офицера занималась спортом в клубе ЦСКА.

По данным СМИ, Гладкому могут грозить весьма серьезные обвинения. Окончательное решение в его отношении пока не принято, однако сам Гладкий отстранен от должности на время служебного расследования. Кроме того, следователи проверят его причастность к возможным финансово-экономическим нарушениям.