Хейли заявила, что у нее прекрасные отношения с Трампом

Вашингтон, 19 апреля. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заверила журналистов, что у нее прекрасные отношения с американским президентом Дональдом Трампом, несмотря на ее недавнее «несвоевременное объявление» о принятии новых санкций против России.

«Они прекрасные», — заявила Хейли, отвечая на вопрос о том, какие у нее отношения с Дональдом Трампом.

Как ранее писало RT, 15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что власти США введут новые санкции против России 16 апреля. Позже ряд американских СМИ сообщил, что Трамп отдал указ приостановить введение новых санкций. По сообщениям The New York Times, Трамп пришел в ярость, когда услышал заявление Хейли о том, что он, оказывается, планирует ввести новые антироссийские санкции.