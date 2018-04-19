Мы должны положить конец ядерному оружию во всем мире – Трамп

Вашингтон, 19 апреля. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в идеале следовало бы избавиться от ядерного оружия во всем мире. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Трамп подчеркнул, что конечной целью является ликвидация ядерного оружия не только в КНДР, но и во всем мире.

«Мы очень уважаем то, что они (КНДР) делают во многих аспектах. Мы должны работать вместе. Мы должны положить конец ядерному оружию, в идеале во всех частях света», – заявил Трамп.

Американский президент не уточнил, за что именно он уважает Северную Корею, однако накануне он выступил с заявлением, где отметил, что такое уважение – взаимно.

Напомним, ранее американский президент Трамп заявил, что переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном могут состояться в мае или начале июня текущего года.