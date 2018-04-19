Постпред Великобритании пообещала подарить Небензе абонемент в Английский книжный клуб

Нью-Йорк, 19 апреля. Постпреды Великобритании и России продолжили обмениваться цитатами из литературных произведений. В завершение очередной «литературной дуэли» британский постпред Карен Пирс пообещала подарить своему российскому коллеге абонемент в Английский книжный клуб.

Две недели назад Небензя принес на заседание совета по инциденту в Солсбери книгу Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес» и процитировал один из отрывков оттуда, чтобы проиллюстрировать абсурдность британских обвинений. В ответ Пирс ответила ему словами Белой Королевы из «Алисы в Зазеркалье».

«Когда я слушаю некоторых своих коллег, мне кажется, что это уже не «Алиса в стране чудес», это — «Алиса в Зазеркалье», – начал свою речь на сегодняшнем заседании Небензя.

После выступления представителей США и Великобритании, Ненбнзя процитировал пьесу Шекспира «Генрих VI»: «Всегда в душе преступной подозрения», пишет RT.

«На Рождество я бы хотела купить моему коллеге российскому постпреду абонемент в Английский книжный клуб», – ответила британский постпред Пирс.

После завершения заседания Небензя отметил, что «литературные дуэли» в Совбезе ООН наверняка продолжатся. При этом он добавил, что признателен Пирс за предложение подписки в книжный клуб.