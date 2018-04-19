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Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов
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    Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов

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    Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов

    Москва, 19 апреля. В реестре Евразийской экономической комиссии появилась заявка от Apple. В ней фигурируют 11 новых моделей смартфонов.

    Согласно документу, в России были зарегистрированы смартфоны моделей A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106. Все модели работают на ОП iOS 11.

    Ожидается, что компания презентует новинки на конференции разработчиков WWDC 2018 с 4 по 8 июня в Сан-Хосе. 

    Эксперты предполагают, что Apple покажет на конференции iPhone SE второго поколения.

    Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов

    Ранее портал Ридус сообщал, что владельцы iPhone 8, экраны которых были заменены у сторонних производителей, а не в магазинах Apple, столкнулись с серьезной проблемой. После очередного обновления iOS экраны этих смартфонов перестали работать. 

    Автор: Олеся Волкова
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