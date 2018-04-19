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Виктория Скрипаль заявила, что ее кузина вела телефонный разговор с ней под давлением
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    Виктория Скрипаль заявила, что ее кузина вела телефонный разговор с ней под давлением

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    Виктория Скрипаль заявила, что ее кузина вела телефонный разговор с ней под давлением

    Москва, 19 апреля. Юлия Скрипаль, пострадавшая при инциденте в британском Солсбери, разговаривала со своей двоюродной сестрой Виктория Скрипаль по телефону под давлением. Об этом заявила сама Виктория Скрипаль в видеосюжете Следственного комитета России, посвященного расследованию «дела Скрипалей», который был опубликован на Youtube.

    «Она мне позвонила на телефон, разговор длился 1 минуту 47 секунд. Для меня было понятно, что разговор ведётся под давлением, она говорит, что ей было сказано», — приводит слова Виктории Скрипаль RT.

    Вскоре после звонка Следственный комитет направил властям Великобритании запрос с просьбой допросить Юлию Скрипаль, однако ответ на этот вопрос по-прежнему не получен. В ведомстве подчеркнули, что Лондон на данный момент не ответил ни на один запрос ведомства.

    Автор: Антон Зарубин
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