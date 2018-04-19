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Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура»
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    Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура»

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    Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура»

    Байконур, 19 апреля. Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны РФ, стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане.

    Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» прошел успешно. Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Ракета-носитель стартовала в 1.12 мск.

    Спустя ровно 10 минут после запуска головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

    Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС России Александр Головко. 

    Автор: Олеся Волкова
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