Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура»

Байконур, 19 апреля. Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом, запускаемым в интересах Минобороны РФ, стартовала с космодрома «Байконур» в Казахстане.

Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» прошел успешно. Все предстартовые операции прошли в штатном режиме. Ракета-носитель стартовала в 1.12 мск.

Спустя ровно 10 минут после запуска головная часть «Протона-М» в составе разгонного блока «Бриз-М» штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Общее руководство пуском ракеты осуществлял командующий Космическими войсками — заместитель главкома ВКС России Александр Головко.