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Разработку нового законопроекта о культуре отложили до инаугурации Путина – СМИ
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    Разработку нового законопроекта о культуре отложили до инаугурации Путина – СМИ

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    Разработку нового законопроекта о культуре отложили до инаугурации Путина – СМИ

    Москва, 19 апреля. Разработка нового законопроекта о культуре, который, как ожидалось, должен был быть подготовлен к июлю этого года, отложили до инаугурации президента РФ и роспуска действующего правительства. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на министерство культуры РФ.

    Отмечается, что рабочая группа для разработки  инициативы будет создана после инаугурации избранного российского президента Владимира Путина. По мнению СМИ, если разработка законопроекта начнется только в середине мая, то велика вероятность, что к июлю документ еще не будет готов.

    О необходимости создания нового законопроекта о культуре заявил Владимир Путин на заседании  президентского Совета по культуре и искусству, который состоялся 21 декабря. Как пишет «Парламентская газета», российский лидер отметил, что документ должен быть готов к 1 июля.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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