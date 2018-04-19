Небензя обратился к Британии строками из Шекспира на заседании СБ ООН по «делу Скрипаля»

ООН, 19 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности указал на схожесть якобы имевшей место быть химатаки в Сирии и отравления в британском Солсбери, а также процитировал Уильяма Шекспира.

По мнению дипломата, «дело Скрипаля» и провокация в сирийском городе Дума взаимосвязаны. По его мнению, это «нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом».

Комментируя ситуацию, Небензя процитировал Уильяма Шекспира, сообщает RT.

«Который в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступной подозрения». Ну так потрудитесь хотя бы, чтобы ваши подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается. Даже обидно за вас», — отметил Небензя.

На цитату из пьесы своего соотечественника представительница Великобритании ответила, что предложит послу РФ в Великобритании подписаться на рассылку книжного клуба.

Ранее Небензя отметил, что Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по «делу Скрипаля».

В среду Следственный комитет РФ опубликовал на своем официальном YouTubeканале ход оперативных мероприятий по «делу Скрипаля». Как сообщает «Телеканал 360», следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль от дома до аэропорта, разыскали такси в котором она ехала и видеозаписи ее прибытия в аэропорт «Шереметьево».