Меню
Политика
Небензя обратился к Британии строками из Шекспира на заседании СБ ООН по «делу Скрипаля»
Политика
Мы должны положить конец ядерному оружию во всем мире – Трамп
Следующая новость
Загрузка...

    Небензя обратился к Британии строками из Шекспира на заседании СБ ООН по «делу Скрипаля»

    401

    Небензя обратился к Британии строками из Шекспира на заседании СБ ООН по «делу Скрипаля»

    ООН, 19 апреля. Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности указал на схожесть якобы имевшей место быть химатаки в Сирии и отравления в британском Солсбери, а также процитировал Уильяма Шекспира.

    По мнению дипломата, «дело Скрипаля» и провокация в сирийском городе Дума взаимосвязаны. По его мнению, это «нечистоплотная антироссийская провокация направлена на углубление раскола между Россией и Евросоюзом».

    Комментируя ситуацию, Небензя процитировал Уильяма Шекспира, сообщает RT.

    «Который в пьесе «Генрих VI» сказал: «Всегда в душе преступной подозрения». Ну так потрудитесь хотя бы, чтобы ваши подозрения завернуть в какую-нибудь красивую упаковку, а то как-то неубедительно получается. Даже обидно за вас», — отметил Небензя.

    На цитату из пьесы своего соотечественника представительница Великобритании ответила, что предложит послу РФ в Великобритании подписаться на рассылку книжного клуба. 

    Ранее Небензя отметил, что Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по «делу Скрипаля».

    В среду Следственный комитет РФ опубликовал на своем официальном YouTubeканале ход оперативных мероприятий по «делу Скрипаля». Как сообщает «Телеканал 360», следователи проследили весь путь Юлии Скрипаль от дома до аэропорта, разыскали такси в котором она ехала и видеозаписи ее прибытия в аэропорт «Шереметьево». 

    Автор: Олеся Волкова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    562
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    1346
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    327
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    6646