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РФ задала Британии 47 вопросов по Солсбери, получила частичные ответы на два – Небензя
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    РФ задала Британии 47 вопросов по Солсбери, получила частичные ответы на два – Небензя

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    РФ задала Британии 47 вопросов по Солсбери, получила частичные ответы на два – Небензя

    Нью-Йорк, 19 апреля. Россия направила Великобритании 47 вопросов, касающихся инцидента в Солсбери, но получила лишь частичные ответы только на два из них. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что Москва продолжит добиваться от Лондона запрошенных данных.

    «Британская сторона задала нам два вопроса. Мы задали британской стороне 47 вопросов, частичные ответы получены на два из них», – заявил дипломат.

    Небензя подчеркнул, что Россия не получила ответов и на те вопросы, которые задавались в ходе предыдущего заседания Совета Безопасности ООН 5 апреля. Российский постпред пообещал, что у Москвы остались вопросы, которые она намерена задать Лондону.

    Напомним, осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы с признаками отравления 4 марта в британском городе Солсбери. В Великобритании заявили, что пострадавшие были отравлены веществом А-234, которое британские власти приравнивают «Новичок». Лондон бездоказательно обвиняет в причастности к инциденту Москву.

     

    Автор: Антон Зарубин
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