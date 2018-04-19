РФ не приняла заявление ОЗХО о роли прекурсора BZ в «деле Скрипаля»

Гаага, 19 апреля. Российская сторона не приняла заявление ОЗХО относительно роли прекурсора BZ в деле Скрипаля и планирует продолжить взаимодействие с организацией, чтобы прояснить полную картину, заявил руководитель Центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия Минпромторга РФ Виктор Холстов.

По итогам внеочередного заседания исполнительного совета ОЗХО по «делу Скрипаля» Холстов сообщил журналистам, что российская делегация «не приняла то заявление, которое сделали генеральный директор [ОЗХО] и руководитель лаборатории в отношении прекурсора BZ».

Холстов выразил сомнения относительно необходимости использовать прекурсор BZ для тестирования уже назначенных организацией лабораторий. По его словам, ранее гендиректор ОЗХО и руководитель центра лабораторий заявили, что «он (прекурсор BZ) был необходим для того, чтобы провести аттестацию вот этих выбранных назначенных лабораторий для проведения анализа».

«Но вопрос в том, зачем было проводить тестирование лабораторий, если они уже и так имели сертификат назначенных лабораторий. Второй аспект — для чего надо было вносить в пробы именно этот химикат», — отметил Холстов.

Ранее в среду, сообщает ТАСС, глава лаборатории ОЗХО и глава посетившей Великобританию группы по оказанию технической помощи Марк-Майкл Блум не подтвердил наличие вещества BZ в образцах, собранных экспертами организации в Солсбери.

В среду сразу несколько международных организаций обсуждают «дело Скрипалей». В Гааге прошло заседание исполнительного комитета ОЗХО. Поздно вечером собралось заседание Совета Безопасности ООН по той же теме, сообщает «Газета.Ru» в прямой трансляции.

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании продемонстрировал документы, подтверждающие то, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как «Новичок», производилось в США. Как сообщал URA.RU, вещество было запатентовано в качестве химоружия.