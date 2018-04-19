Авианосец «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море – пресс-служба ВМФ США

Вашингтон, 19 апреля. Ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем «Гарри Трумэн» прибыла в зону ответственности Шестого флота США в Средиземном море в рамках регулярной передислокации для оказания поддержки союзникам США по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

Как сообщает командование американского флота, ударная группа ВМС США будет оказывать поддержку союзникам по НАТО, а также европейским и африканским партнерам и союзникам по коалиции. Руководство флота подчеркивает, что прибытие ударной группы продемонстрирует готовность американского флота к выполнению любых задач.

«С волнением сообщаем, что ударная группировка «Гарри Трумэн» прибыл в зону ответственности Шестого флота. Мы рады видеть ее в наших рядах, так как проводим полный спектр морских операций: как с союзниками по НАТО, так и с региональными партнерами», – гласит сообщение пресс-службы Шестого флота США.

Напомним, что авианосец «Гарри Трумэн» сопровождают ракетный крейсер «Норманди» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкили», «Форрест Шерман» и «Фаррагут».