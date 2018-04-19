Меню
Политика
Авианосец «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море – пресс-служба ВМФ США
Политика
Мы должны положить конец ядерному оружию во всем мире – Трамп
Следующая новость
Загрузка...

    Авианосец «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море – пресс-служба ВМФ США

    280

    Авианосец «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море – пресс-служба ВМФ США

    Вашингтон, 19 апреля. Ударная группа ВМС США, возглавляемая авианосцем «Гарри Трумэн» прибыла в зону ответственности Шестого флота США в Средиземном море в рамках регулярной передислокации для оказания поддержки союзникам США по НАТО. Об этом сообщает пресс-служба Шестого флота США.

    Как сообщает командование американского флота, ударная группа ВМС США будет оказывать поддержку союзникам по НАТО, а также европейским и африканским партнерам и союзникам по коалиции. Руководство флота подчеркивает, что прибытие ударной группы продемонстрирует готовность американского флота к выполнению любых задач.

    «С волнением сообщаем, что ударная группировка «Гарри Трумэн» прибыл в зону ответственности Шестого флота.  Мы рады видеть ее в наших рядах, так как проводим полный спектр морских операций: как с союзниками по НАТО, так и с региональными партнерами», – гласит сообщение пресс-службы Шестого флота США.  

    Напомним,  что авианосец «Гарри Трумэн» сопровождают ракетный крейсер «Норманди» и ракетные эсминцы «Арли Берк», «Балкили», «Форрест Шерман» и «Фаррагут». 

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    562
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    1346
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    327
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    6646