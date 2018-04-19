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Британия не заинтересована в профессиональном разговоре по «делу Скрипаля» — Небензя
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    Британия не заинтересована в профессиональном разговоре по «делу Скрипаля» — Небензя

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    Британия не заинтересована в профессиональном разговоре по «делу Скрипаля» — Небензя

    ООН, 19 апреля. Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что британская сторона и ее союзники «в профессиональном разговоре просто-напросто не заинтересованы», добавив, что химики все больше «подвергают сомнению британскую версию».

    В среду сразу несколько международных организаций обсуждают «дело Скрипалей». В Гааге прошло заседание исполнительного комитета ОЗХО. Поздно вечером собралось заседание Совбеза ООН по той же теме, сообщает «Газета.Ru».

    Британия не заинтересована в профессиональном разговоре по «делу Скрипаля» — Небензя

    Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании продемонстрировал документы, подтверждающие то, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как «Новичок», производилось в США, сообщаетURA.RU.

    Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию. Москва опровергла все обвинения. 

    Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на данный момент британская сторона не ответила ни на один запрос российских следователей по этому делу. 

    Автор: Олеся Волкова
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