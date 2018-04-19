ООН, 19 апреля. Великобритания и ее союзники не заинтересованы в профессиональном разговоре по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, считает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

На заседании Совета Безопасности ООН Небензя подчеркнул, что британская сторона и ее союзники «в профессиональном разговоре просто-напросто не заинтересованы», добавив, что химики все больше «подвергают сомнению британскую версию».

В среду сразу несколько международных организаций обсуждают «дело Скрипалей». В Гааге прошло заседание исполнительного комитета ОЗХО. Поздно вечером собралось заседание Совбеза ООН по той же теме, сообщает «Газета.Ru».

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании продемонстрировал документы, подтверждающие то, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как «Новичок», производилось в США, сообщаетURA.RU.

Напомним, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены отравленными 4 марта. Лондон без доказательств обвинил в этом Россию. Москва опровергла все обвинения.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что на данный момент британская сторона не ответила ни на один запрос российских следователей по этому делу.