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«Уже проходили»: Небензя сравнил инцидент в Солсбери с отравлением Литвиненко
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    «Уже проходили»: Небензя сравнил инцидент в Солсбери с отравлением Литвиненко

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    «Уже проходили»: Небензя сравнил инцидент в Солсбери с отравлением Литвиненко

    Нью-Йорк, 19 апреля. Инцидент с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, который был отравлен в британском Солсбери вместе со своей дочерью Юлией, напоминает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

    «Все, что мы видим, - это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила», – заявил Небензя.

    Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию.

    Автор: Антон Зарубин
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