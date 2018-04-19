«Уже проходили»: Небензя сравнил инцидент в Солсбери с отравлением Литвиненко

Нью-Йорк, 19 апреля. Инцидент с бывшим сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем, который был отравлен в британском Солсбери вместе со своей дочерью Юлией, напоминает ситуацию с отравлением Александра Литвиненко. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

«Все, что мы видим, - это дежавю. Все это мы уже проходили в деле с отравлением Литвиненко. Полная нетранспарентность действий британской стороны, до сих пор скрывающей любую информацию, позволяющую восстановить целостную картину произошедшего тогда с Литвиненко. Для тех, кто не знает, сообщу: Великобритания эту информацию попросту засекретила», – заявил Небензя.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в начале марта в британском Солсбери. По предварительным данным, оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок». Лондон сразу же, не дожидаясь результатов расследования, возложил ответственность на Россию.