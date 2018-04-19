Меню
Россия
Вторая модель вездехода «КамАЗ-Арктика» появиться в конце 2018 года
Политика
Авианосец «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море – пресс-служба ВМФ США
Следующая новость
Загрузка...

    Вторая модель вездехода «КамАЗ-Арктика» появиться в конце 2018 года

    43

    Вторая модель вездехода «КамАЗ-Арктика» появиться в конце 2018 года

    Москва, 19 апреля. Вторая модель вездехода «КамАЗ-Арктика» будет представлена в конце 2018 года, заявила пресс-служба автоконцерна.

    Как сообщила пресс-служба «КамАЗ», новый вездеход будет изготавливаться в двух вариантах – с колесной формулой 6х6 и 8х8. Первый вариант уже был продемонстрирован в Москве; он работает на классическом двигателе V8 и оснащен механической коробкой передач.

    «Вторая машина с колесной формулой 8х8, оснащенная силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической коробкой передач, должна появиться в конце 2018 года», – отмечается в сообщении.

    Новый автомобиль будет сертифицирован как снегоболотоход. Отмечается, что речь идет о принципиально новой разработке. Максимальная скорость новинки составит 50 километров в час, а грузоподъемность – 13 тонн. Машина будет оснащена жилым модулем, где есть спальные места, душ и туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор.
     

    Автор: Антон Зарубин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    23:45   18 Апреля 2018
    296
    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

    22:50   18 Апреля 2018
    1134
    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    Химическое вещество, которым отравили Скрипалей, произведено на Западе — эксперт

    22:21   18 Апреля 2018
    279
    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    Россия доказала, что ядовитое вещество из «дела Скрипаля» патентовалось в США

    20:17   18 Апреля 2018
    6339