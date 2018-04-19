Вторая модель вездехода «КамАЗ-Арктика» появиться в конце 2018 года

Москва, 19 апреля. Вторая модель вездехода «КамАЗ-Арктика» будет представлена в конце 2018 года, заявила пресс-служба автоконцерна.

Как сообщила пресс-служба «КамАЗ», новый вездеход будет изготавливаться в двух вариантах – с колесной формулой 6х6 и 8х8. Первый вариант уже был продемонстрирован в Москве; он работает на классическом двигателе V8 и оснащен механической коробкой передач.

«Вторая машина с колесной формулой 8х8, оснащенная силовым агрегатом Р6 и кабиной К5, а также автоматической коробкой передач, должна появиться в конце 2018 года», – отмечается в сообщении.

Новый автомобиль будет сертифицирован как снегоболотоход. Отмечается, что речь идет о принципиально новой разработке. Максимальная скорость новинки составит 50 километров в час, а грузоподъемность – 13 тонн. Машина будет оснащена жилым модулем, где есть спальные места, душ и туалет, микроволновая печь, подогреватель, запас воды, умывальник, холодильник, телевизор, спутниковый телефон, варочная панель, электрогенератор.

