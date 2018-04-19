Путин подписал закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха

Москва, 19 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение уровня безопасности детского отдыха.

Согласно законопроекту, опубликованному на официальном портале правовой информации, предлагается сделать обязательным договор, содержащий исчерпывающую информацию об условиях отдыха детей.

Как сообщает RT, документ также предполагает введение новой формы общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха.

В среду также стало известно, что глава государства подписал федеральный закон, который предусматривает введение новой меры пресечения — «запрета на определенные действия», сообщает URA.RU.