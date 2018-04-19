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Путин подписал закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха
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    Путин подписал закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха

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    Путин подписал закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха

    Москва, 19 апреля. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий повышение уровня безопасности детского отдыха. 

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    Как сообщает RT, документ также предполагает введение новой формы общественного контроля за работой региональных властей по организации детского отдыха.

    Путин подписал закон, повышающий уровень безопасности детского отдыха

    В среду также стало известно, что глава государства подписал федеральный закон, который предусматривает введение новой меры пресечения — «запрета на определенные действия», сообщает URA.RU

    Автор: Олеся Волкова
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