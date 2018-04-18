СК РФ не получил от Британии ни одного ответа на запросы по «делу Скрипаля»

Москва, 18 апреля. Следственный комитет РФ после звонка Юлии Скрипаль в Россию направил Великобритании запрос с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. Ответа не последовало.

В фильме на официальном канале СК РФ в YouTube сообщается, что после звонка Юлии Скрипаль Следственный комитет направил дополнительный запрос британской стороне с просьбой разрешить российским следователям допросить ее. До сих пор ответ получен не был.

В ролике СК РФ также подчеркивается, что возникает масса вопросов относительно того, что после якобы отравления сильнейшим веществом Юлию Скрипаль выписали из больницы, после чего в разговоре с сестрой она сообщила, что у нее и ее отца все в порядке.

На данный момент британская сторона не ответили ни на один запрос СК РФ по этому делу.

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали в инциденте в Солсбери. Как утверждает Лондон, они были отравлены нейро-паралитическим веществом. Британские власти обвиняют РФ в причастности к инциденту. В Москве отвергают все обвинения и требуют предоставить доказательства.

В среду сразу несколько международных организаций обсуждают «дело Скрипалей». В Гааге прошло заседание исполнительного комитета ОЗХО. Поздно вечером собралось заседание Совета Безопасности ООН по той же теме, которое созвала Великобритания, сообщает «Газета.Ru».

Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин на заседании продемонстрировал документы, подтверждающие то, что отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как «Новичок», производилось в США. Как сообщал URA.RU, в 2015 году вещество было запатентовано в качестве химического оружия.