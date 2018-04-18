Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

Нью-Йорк, 18 апреля. Инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и якобы имевшая место химическая атака в сирийской Думе – взаимосвязаны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что оба инцидента являются нечистоплотными антироссийскими провокациями.

«Это попытка ошельмовать Россию в принципе, поставить под сомнение ее легитимность и роль на международной арене. Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны», – заявил Небензя.

Российский постпред отметил, что оба происшествия являются провокациями, который сознательно связываются с Россией.

«Это нечистоплотная антироссийская провокация», – заявил он.

Небензя добавил, что целью данной провокацией является раскол между Россией и Евросоюзом, который, вероятно, является актуальным для британских властей в преддверии «Брекзита».