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Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя
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    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

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    Инциденты в Солсбери и сирийской Думе являются антироссийскими провокациями – Небензя

    Нью-Йорк, 18 апреля. Инцидент с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери и якобы имевшая место химическая атака в сирийской Думе – взаимосвязаны. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, подчеркнув, что оба инцидента являются нечистоплотными антироссийскими провокациями.

    «Это попытка ошельмовать Россию в принципе, поставить под сомнение ее легитимность и роль на международной арене. Я недаром говорил, что Солсбери и Дума взаимосвязаны»,  – заявил Небензя.

    Российский постпред отметил, что оба  происшествия являются провокациями, который сознательно связываются с Россией.

    «Это нечистоплотная антироссийская провокация», – заявил он.

    Небензя добавил, что  целью данной провокацией является раскол между Россией и Евросоюзом, который, вероятно, является актуальным для британских властей в преддверии «Брекзита».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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