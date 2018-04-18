Крымский агрохолдинг заявил о готовности поставлять пшеницу в Сирию

Севастополь, 18 апреля. Крымский агрохолдинг «Скворцово» объявил о готовности начать поставки пшеницы в Сирию. Об этом сказал гендиректор группы компаний «Скворцово» Игорь Полищук.

В эту среду в Крым прибыла крупная делегация из Сирии, которую возглавил министр экономики и внешней торговли Самер аль-Халиль. Сирийская делегация примет участие в в Ялтинском международном экономическом форуме.

По словам Полищука, его агрохолдинг намерен провести переговоры с сирийской делегацией на полях форума, чтобы обсудить с ней поставки в Сирию из Крыма от 5 до 10 тысяч тонн пшеницы, гороха и других зерновых культур.

«В первую очередь мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тысяч тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 миллионов до 150 миллионов рублей», — рассказал Полищук.

Также он добавил, что агрохолдинг завершает строительство современного элеватора, способного принять 45 тысяч тонн зерна.