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Крымский агрохолдинг заявил о готовности поставлять пшеницу в Сирию
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    Крымский агрохолдинг заявил о готовности поставлять пшеницу в Сирию

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    Крымский агрохолдинг заявил о готовности поставлять пшеницу в Сирию

    Севастополь, 18 апреля. Крымский агрохолдинг «Скворцово» объявил о готовности начать поставки пшеницы в Сирию. Об этом сказал гендиректор группы компаний «Скворцово» Игорь Полищук.

    В эту среду в Крым прибыла крупная делегация из Сирии, которую возглавил министр экономики и внешней торговли Самер аль-Халиль. Сирийская делегация примет участие в в Ялтинском международном экономическом форуме.

    По словам Полищука, его агрохолдинг намерен провести переговоры с сирийской делегацией на полях форума, чтобы обсудить с ней поставки в Сирию из Крыма от 5 до 10 тысяч тонн пшеницы, гороха и других зерновых культур.

    «В первую очередь мы готовы предложить сирийскому бизнесу продовольственную пшеницу. Первые поставки будут объемом до 10 тысяч тонн, речь идет о первых контрактах на суммы в размере от 100 миллионов до 150 миллионов рублей», — рассказал Полищук.

    Также он добавил, что агрохолдинг завершает строительство современного элеватора, способного принять 45 тысяч тонн зерна.

     

    Автор: Антон Зарубин
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