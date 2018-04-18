Россия направит в секретариат ОЗХО дополнительные вопросы по «делу Скрипаля»

Москва, 18 апреля. Россия планирует направить в секретариат Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) список дополнительных вопросов, заявил журналистам руководитель центра аналитических исследований по конвенциям о запрещении химического и биологического оружия при Минпромторге России Виктор Холстов.

В среду в Гааге состоялось заседание исполнительного совета ОЗХО, посвященное отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Исполнительный совет принял доклад по делу.

Холстов сообщил журналистам, что Москва планирует передать «уточненный перечень вопросов по результатам сегодняшнего обсуждения» в исполнительный совет.

Ранее в ходе заседания в Гааге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по версии Британии, использовалось для отравления Скрипалей, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.

Вечером в среду в Совете Безопасности ООН началось заседание, посвященное докладу ОЗХО об отравлении Скрипалей, сообщала «Газета.ру».