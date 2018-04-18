Это их раздражает: эксперт рассказал, почему США пытаются подорвать астанинский процесс

Москва, 18 апреля. США испытывают раздражение по поводу успехов в реализации на практике договоренностей, достигнутых в ходе астанинского процесса по урегулированию в Сирии, проходящего без их участия, заявил в среду член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Ранее помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил, что стратегические цели РФ в Сирии не совпадают с американскими. При этом он выразил мнение, что РФ «разрушает женевский процесс отдельными направлениями, такими как астанинский процесс, где Москва диктует повестку дня».

«США пытаются подорвать то, что было реализовано и реализацию сейчас на практике того, что было оговорено в ходе астанинского процесса. Этот процесс проходит с участием Ирана, Турции, Сирии, России и сирийской оппозиции. Но там нет США, Великобритании и Франции. Это их раздражает», — заявил Мураховский в интервью РИА Новости.

При этом он добавил, что никакие действия Вашингтона на астанинские договоренности не повлияют.

В столице Казахстана прошло восемь раундов переговоров по Сирии. Главным итогом переговоров стало создание зон деэскалации, которые позволили значительно снизить уровень насилия в стране.

В ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, якобы используются для производства химоружия, выпустив по Сирии более 100 ракет. Отметим, что большая часть ракет была сбита сирийской ПВО.

Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства. По его словам, сообщала «Газета.ру», удары США по территории Сирии усугубляют гуманитарную катастрофу в стране и провоцируют новую волну беженцев.

Как сообщал ранее Ридус, журналисты американского телеканала не нашли свидетельств химической атаки в сирийском городе Дума. По их словам, жители рассказали, что террористы, которые удерживали город в то время, сфабриковали химическую атаку, чтобы добиться удара западных государств по сирийской армии.