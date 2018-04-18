Путин подписал закон о проведении контрольных закупок Роспотребнадзором
Москва, 18 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон об осуществлении Роспотребнадзором контрольных закупок. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно данному документу, Роспотребнадзор получает полномочия по проведению контрольных закупок в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Контрольные закупки будут проводиться без уведомления юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). При этом Роспотребнадзор будет обязан известить органы прокуратуры о факте проведения контрольной закупки.
Если по итогам контрольной закупки будут выявлены нарушения, информация о контрольной закупке должна быть предоставлена юрлицу или индивидуальному предпринимателю сразу после ее завершения. Кроме того, будет создан единый реестр проверок, в который будет заноситься информация о контрольных закупках.