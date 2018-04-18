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Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
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    Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин

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    Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин

    Гаага, 18 апреля. Россия может предъявить Великобритании такую же триаду обвинения в связи с делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, которую ранее озвучил Лондон в отношении Москвы. Об этом заявил постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин.

    Выступая перед журналистами после внеочередного заседания Исполсовета организации по инциденту в Солсбери, Шульгин прокомментировал обвинения Великобритании в адрес России. Он отметил, что текущие обвинения британский властей складываются в триаду.

    «Мотив, средства, предыстория вопроса... Слушайте, мы ведь эту же триаду обвинений можем предъявить и нашим британским коллегам, по большому счету. Ведь они все время говорят, что это «хайли лайкли» – высокая степень вероятности. Почему бы и нам не задуматься об обвинениях в адрес британской стороны?», – отметил он.

    В качестве возможного мотива он привел такую версию: правительство Терезы Мэй, ослабленное кризисом с связи с «Брекзитом», могло бы попытаться заручиться поддержкой и солидарностью со стороны других государств.

     

     

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
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