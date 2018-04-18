Совбез ООН проводит заседание по «делу Скрипаля»

ООН, 18 апреля. В Совете Безопасности ООН проходит заседание, посвященное докладу Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В рамках заседания представители государств — членов Совбеза ООН намерены обсудить письмо премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу инцидента в Солсбери.

Как сообщает «Газета.ру» в прямой трансляции с заседания, «общий тон — ожидаемо враждебный, с нотками паники». Представительница Великобритании напомнила об отравлении Александра Литвиненко, а также заявила, что у британской стороны есть данные о том, что российская разведка проявляла интерес к Сергею Скрипалю после того, как он переехал из России.

Ранее в Гааге состоялось заседание исполнительного совета ОЗХО, в ходе которого постпред РФ Александр Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по версии Великобритании, использовалось для отравления Скрипалей, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.

Напомним, Лондон обвинил Россию в якобы причастности к отравлению Скрипалей, однако Москва отвергает все обвинения. Никаких доказательств британская сторона так и не представила. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее отметил, что Лондону придется приносить извинения за эти голословные обвинения.