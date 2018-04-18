Постпред РФ при ОЗХО уличил Лондон во лжи в «деле Скрипаля» по 8 пунктам

Гаага, 18 апреля. Заявления властей Великобритании в отношении «дела Скрипаля», в которых они обвиняют Россию в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ, являются ложными. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

Он разложил британские заявления на восемь пунктов, последовательно объяснив, почему британские заявления не соответствуют действительности.

Первым ложным заявлением Шульгин назвал высказывания Британии о том, что Москва не отвечает на законные запросы Лондона. Он напомнил, что власти Великобритании задали вопросы в форме ультиматума, причем вопросов как таковых было только два: России предлагалось сознаться в том, что она «напала на Великобританию» или «утратила контроль над собственных химоружием». Шульгин напомнил, что у России не было программы по созданию токсичных химикатов, а все работы по разработке химоружия были свернуты в 1992 году.

Также он подчеркнул, что все запросы Лондона рассматриваются в течение десяти дней.

Он опроверг заявление Великобритании о том, что Россия, якобы, отказывается сотрудничать в установлении истину.

«Все обстоит ровным счетом наоборот. Россия даже больше чем Великобритания заинтересована в расследовании», – заявил Шульгин, напомнив. что жертвами инцидента в Солсбери стали два гражданина РФ.

Шульгин отметил заявление Лондона о том, что Москва, якобы, множит версии инцидента в Солсбери. Российский постпред напомнил, что именно британская пресса начала плодить версии отравления Скрипалей, включая такие теории, как «отравленная гречка», «яд на дверной ручке», «яд в вентиляционной системе автомобиля» и так далее.

Российский дипломат назвал клеветой заявление британских властей о том, что «истребление предателей за рубежом» якобы является политикой России. Шульгин напомнил, что не существует ни одного заявления со стороны российских властей, подтверждающих эту теорию.

Шестой ложью Шульгин назвал сообщения о том, что Скрипали были отравлены веществом из семейства «Новичок», произведенным в России. Он напомнил, что руководство ОЗХО заявило о том, что невозможно определить страну-производителя данного вещества.

Ложью номер семь Шульгин назвал заявления Лондона о том, что «Новичок» - это советская разработка и отравляющее вещество могло быть произведено только в СССР или в России. Российский постпред напомнил, что совсем недавно американское патентное ведомство обратилось к России с просьбой проверить недавнее изобретение американского изобретателя – пулю, которую можно заряжать отравляющими веществами, включая зарин и «Новичок», причем название последнего препарата было указано в документе. По словам Шульгина это говорит о том, что вещество «Новичок» не только производится в США, но и патентуется.

В заключении Шульгин назвал ложью заявления о том, что дочь Сергея Скрипаля Юлия отказывается общаться с родственниками и избегает искать помощи у российского консульства. Он заявил, что Юлия Скрипаль является заложником британских властей и удерживается ими насильно.