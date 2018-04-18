В Раде заявили, что политический кризис на Украине ведет к распаду страны по сценарию Югославии

Киев, 18 апреля. Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич заявил, что политический кризис на Украине ведет к распаду государства.

Шуфрич раскритиковал новую инициативу фракции «Народный фронт» о введении дополнительного налога для граждан Украины, которые работают в России, отметив, что такое решение может негативно повлиять на судьбу огромного количества украинских граждан. Он также добавил, что граждане Украины, которые уезжают на заработки в Россию на заработки, пытаются всего лишь пытаются прокормить свои семьи. По его словам, подобные инициативы властей ведут к распаду Украины.

«Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами… Идите подальше и побыстрее. Потому что, я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья», — заявил Шуфрич в эфире украинского телеканала NewsOne.

Депутат также добавил, что в настоящее время Украина идет по пути Югославии, поэтому украинские власти не имеют права допустить развала государства.