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Украина
В Раде заявили, что политический кризис на Украине ведет к распаду страны по сценарию Югославии
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    В Раде заявили, что политический кризис на Украине ведет к распаду страны по сценарию Югославии

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    В Раде заявили, что политический кризис на Украине ведет к распаду страны по сценарию Югославии

    Киев, 18 апреля. Депутат украинского парламента от партии «Оппозиционный блок» Нестор Шуфрич заявил, что политический кризис на Украине ведет к распаду государства.

    Шуфрич раскритиковал новую инициативу фракции «Народный фронт» о введении дополнительного налога для граждан Украины, которые работают в России, отметив, что такое решение может негативно повлиять на судьбу огромного количества украинских граждан. Он также добавил, что граждане Украины, которые уезжают на заработки в Россию на заработки, пытаются всего лишь пытаются прокормить свои семьи. По его словам, подобные инициативы властей ведут к распаду Украины.

    «Ребята, идите с богом. С вашим Порошенко, с вашими этими идиотскими инициативами… Идите подальше и побыстрее. Потому что, я боюсь, что кризис во власти спровоцирует такие решения, которые просто разорвут нашу страну в клочья», — заявил Шуфрич в эфире украинского телеканала NewsOne.

    Депутат также добавил, что в настоящее время Украина идет по пути Югославии, поэтому украинские власти не имеют права допустить развала государства.

    Автор: Алексей Громов
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