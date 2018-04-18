Постпред РФ при ОЗХО о «деле Скрипаля»: Мы имеем дело с провокацией британских спецслужб

Гаага, 18 апреля. Если Великобритания и дальше будет отказывать российской стороне в ознакомлении с расследованием «дела Скрипалей», это подтвердит догадки о том, что весь инцидент является провокацией британских спецслужб в отношении России, заявил постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин по итогам заседания исполнительного совета организации в Гааге.

Шульгин подчеркнул, что российская сторона не примет никаких результатов национальных международных расследований без ознакомления с полным массивом информации, включая доступ к материалам британского расследования.

«И самое главное — без обязательного участия российских экспертов во всех действиях, направленных на установление истины. Пока мы имеем дело с провокацией британских спецслужб в отношении России. Если Британия будет отказываться и дальше, это подтвердит нашу уверенность», — заявил Шульгин.

В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент стал причиной крупного международного скандала. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает, сообщала «Газета.ру».

На заседании в Гааге ранее Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по версии Великобритании, использовалось для отравления Скрипалей, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.