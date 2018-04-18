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Политика
Постпред РФ при ОЗХО о «деле Скрипаля»: Мы имеем дело с провокацией британских спецслужб
Политика
Россия готова предъявить Великобритании триаду обвинений по делу Скрипаля – Шульгин
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    Постпред РФ при ОЗХО о «деле Скрипаля»: Мы имеем дело с провокацией британских спецслужб

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    Постпред РФ при ОЗХО о «деле Скрипаля»: Мы имеем дело с провокацией британских спецслужб

    Гаага, 18 апреля. Если Великобритания и дальше будет отказывать российской стороне в ознакомлении с расследованием «дела Скрипалей», это подтвердит догадки о том, что весь инцидент является провокацией британских спецслужб в отношении России, заявил постоянный представитель РФ в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин по итогам заседания исполнительного совета организации в Гааге.

    Шульгин подчеркнул, что российская сторона не примет никаких результатов национальных международных расследований без ознакомления с полным массивом информации, включая доступ к материалам британского расследования.

    «И самое главное — без обязательного участия российских экспертов во всех действиях, направленных на установление истины. Пока мы имеем дело с провокацией британских спецслужб в отношении России. Если Британия будет отказываться и дальше, это подтвердит нашу уверенность», — заявил Шульгин.

    В британском городе Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент стал причиной крупного международного скандала. Великобритания утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает, сообщала «Газета.ру».

    На заседании в Гааге ранее Шульгин заявил, что отравляющее вещество, которое, по версии Великобритании, использовалось для отравления Скрипалей, производилось и патентовалось в США в качестве химоружия.

    Автор: Олеся Волкова
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