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Сирия: более 60,3 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
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    Сирия: более 60,3 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

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    Сирия: более 60,3 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

    Хмеймим (Сирия), 18 апреля. Более 60,3 тыс. жителей пригорода Дамаска Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

    При поддержке Центра примирения и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 352 жителя Восточной Гуты.

    Представители ЦПВС приняли участие в заседании Комитета национального примирения в администрации губернатора провинции Эль-Кунейтра. В ходе заседания было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Суэйса.

    Сирия: более 60,3 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

    Ранее RT сообщал, что представители Центра примирения и подразделения российской военной полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам». 

    Автор: Олеся Волкова
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