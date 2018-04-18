Сирия: более 60,3 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома

Хмеймим (Сирия), 18 апреля. Более 60,3 тыс. жителей пригорода Дамаска Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

При поддержке Центра примирения и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 352 жителя Восточной Гуты.

Представители ЦПВС приняли участие в заседании Комитета национального примирения в администрации губернатора провинции Эль-Кунейтра. В ходе заседания было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Суэйса.

Ранее RT сообщал, что представители Центра примирения и подразделения российской военной полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».