Сирия: более 60,3 тыс. жителей Восточной Гуты вернулись в свои дома
Хмеймим (Сирия), 18 апреля. Более 60,3 тыс. жителей пригорода Дамаска Восточной Гуты вернулись в свои дома из лагерей для беженцев, сообщается в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
При поддержке Центра примирения и правительства САР в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц вернулось 60 352 жителя Восточной Гуты.
Представители ЦПВС приняли участие в заседании Комитета национального примирения в администрации губернатора провинции Эль-Кунейтра. В ходе заседания было подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Суэйса.
Ранее RT сообщал, что представители Центра примирения и подразделения российской военной полиции изъяли боеприпасы и взрывчатые вещества из обнаруженных складов и тайников боевиков группировки «Джейш аль-Ислам».